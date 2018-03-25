Dikkat, saatiniz kendini 1 saat ileri almış olabilir!

Avrupa ülkelerinde yaz saati uygulamasına geçilmesi nedeniyle bazı akıllı telefonlar ve bilgisayarlar otomatik olarak 1 saat ileriye alındı. Sosyal medyada "Saat kaç" sorusu yeniden gündem olurken Türkiye’de yaz saati uygulaması olmadığı için saatler ileri alınmıyor.

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bütün yurtta saatlerinin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmişti.

Bakanlar Kurulunun 7 Eylül 2016'da aldığı kararda, 27 Mart 2016 tarihinde saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının her yıl ve yıl boyu sürdürüleceği belirtilmişti.

Türkiye'de şu an saatin kaç olduğunu merak ediyorsanız kol saatinize veya elle ayarlanan duvar saatinize bakabilirsiniz. Zira internet üzerinden online olarak görüntüleyebileceğiniz birçok saat, sizin işletim sisteminizdeki saat bilgisine göre ayarlanıyor.

Yaz saati uygulaması kapsamında, Kuzey Amerika başta olmak üzere, Avrupa'nın büyük bir kısmı, Güney Amerika'nın bir bölümü ve Avustralya Kıtası'nın bazı kesimleri, saatlerini bir saat ileri aldı. Fakat, Türkiye, Rusya, Kuzey Afrika ve Güney Amerika'nın büyük bölümü bu uygulamaya katılım göstermiyor. Önümüzdeki yıl ABD'nin Florida eyaleti de yaz saati uygulamasına katılmayan bölgeler arasına adını yazdırmak istiyor.

Bu uygulamanın hangi ülkeler tarafından uygulandığını net bir şekilde sistemlerine tanımlayamayan önde gelen dijital platformlar, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi kullanıcılarda bazı mağduriyetlere sebebiyet verebiliyor.

Bu sorunla karşılaşmak istemeyenler Android ve İOS işletim cihazlarında bazı küçük ayarlamalarla sorunu çözebiliyor;

Telefonunuzun ayarlar kısmından tarih saat sekmesini tıklayıp saat ayarlarına geçebilirsiniz. Bu ayarlar içinden güncel saat bilgileri adımlar şöyledir.

Android için Ayarlar > Genel > Tarih & Saat > Otomatik tarih ve saat ayarını kapatıp henüz değişmeyen saatinizi kullanabilirsiniz.

İOS için Ayarlar > Genel > Tarih & Saat > Otomatik saat sekmesini kapalı konuma alıp alttaki açılan menüde çıkan saat özelliğini, eğer değişmişse analog bir saat yardımıyla güncel saat bilgisi ile güncelleyebilirsiniz.