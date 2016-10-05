T24 LogoT24 Logo
Yaşam

“Dikkat, Pokemon avcısı çıkabilir!”

Rusya'da bir tabela insanları şaşkınlığa uğrattı

05 Ekim 2016 00:02

Rusya’nın St. Petersburg kentinde bir yola sürücüleri Pokemon Go oyuncularının çıkabileceği konusunda uyaran tabela yerleştirildi.

Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflara göre, dünyanın birçok yerinde yaralanmalara ve ölümlere neden olan Pokemon Go oyununa Rusya’nın kuzey başkenti St. Petersburg'da temkinli yaklaşıldı. Kenttin en önemli mimari yapılarından Voskressenia Hristova Kilisesi yakınlarında 'Dikkat, Pokemon avcısı çıkabilir' anlamı taşıyan bir tabela yerleştirildi. 

​Kent trafik polisi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Pokemon Go oyuncularından biri de VK hesabından benzer bir tabelanın Moskova için de gerekli olduğunu yazdı.

 

 

ETİKETLER

pokemonrusyadikkat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24