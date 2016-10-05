Rusya’nın St. Petersburg kentinde bir yola sürücüleri Pokemon Go oyuncularının çıkabileceği konusunda uyaran tabela yerleştirildi.

Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflara göre, dünyanın birçok yerinde yaralanmalara ve ölümlere neden olan Pokemon Go oyununa Rusya’nın kuzey başkenti St. Petersburg'da temkinli yaklaşıldı. Kenttin en önemli mimari yapılarından Voskressenia Hristova Kilisesi yakınlarında 'Dikkat, Pokemon avcısı çıkabilir' anlamı taşıyan bir tabela yerleştirildi.

​Kent trafik polisi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Pokemon Go oyuncularından biri de VK hesabından benzer bir tabelanın Moskova için de gerekli olduğunu yazdı.