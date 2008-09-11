Dikkat, PKK eylem yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), hafta sonunda il emniyet müdürlüklerine gönderdiği gizli bir yazıyla, Kuzey Irak'tan eylem için Türkiye'ye geldiği belirlenen PKK'lıların isimlerini ve fotoğraflarını gönderdi.



EGM Terörle Mücadele ve Harekât Dairesi tarafından gizli ve acele kaydıyla gönderilen yazıda, hem açık kimlikleri hem de sadece kod adları belirlenen eylemcilerle ilgili bilgilere yer verildi. Edinilen bilgiye göre, yazıda 'Veysi' kod adlı Hüseyin Deliktaş, 'Harun' kod adlı Abdülmelik Pelibaş, 'Baran' kod adlı Ali Demir, 'Cemal' kod adlı Mahmut Kankuş, açık kimlikleri belirlenemeyen 'Sedat', 'İrfan', 'Zin', 'Selçuk' ve 'Veysel' kod adlı PKK'lılar ile kod adları belirlenemeyen Serhat Bulut ve Uğur Utanç'ın eylem hazırlığında olduğu kaydedildi.

Yazıda, eylemcilerin turistik merkezler ile şehirlerde bombalı saldırılar yapmak amacında oldukları vurgulandı.



