T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dikkat, PKK eylem yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, hafta sonunda il emniyet müdürlüklerine gönderdiği gizli bir yazıyla, Kuzey Irak'tan eylem için Türkiye'ye geldiği belirlenen PKK'lıları

11 Eylül 2008 03:00

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), hafta sonunda il emniyet müdürlüklerine gönderdiği gizli bir yazıyla, Kuzey Irak'tan eylem için Türkiye'ye geldiği belirlenen PKK'lıların isimlerini ve fotoğraflarını gönderdi.

EGM Terörle Mücadele ve Harekât Dairesi tarafından gizli ve acele kaydıyla gönderilen yazıda, hem açık kimlikleri hem de sadece kod adları belirlenen eylemcilerle ilgili bilgilere yer verildi. Edinilen bilgiye göre, yazıda 'Veysi' kod adlı Hüseyin Deliktaş, 'Harun' kod adlı Abdülmelik Pelibaş, 'Baran' kod adlı Ali Demir, 'Cemal' kod adlı Mahmut Kankuş, açık kimlikleri belirlenemeyen 'Sedat', 'İrfan', 'Zin', 'Selçuk' ve 'Veysel' kod adlı PKK'lılar ile kod adları belirlenemeyen Serhat Bulut ve Uğur Utanç'ın eylem hazırlığında olduğu kaydedildi.
Yazıda, eylemcilerin turistik merkezler ile şehirlerde bombalı saldırılar yapmak amacında oldukları vurgulandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24