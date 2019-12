Dikkat! Obama geliyor

Obama’ya bıçaklı suikast planı

Ankara'da alınacak önlemler

İstanbul'da alınacak önlemler

İstanbul programının detayları

Pazartesi günü kapanacak yollar

135 Amerikalı gazeteci izleyecek



Muhalefet liderleriyle görüşürken Toptan bulunmayacak

ABD Başkanı Barack Obama, bugün Türkiye'ye gelecek. Güvenlik açısından henüz geliş saati tam olarak bildirilmeyen Obama'yı taşıyan özel uçağın, akşam saatlerinde Ankara'da olması bekleniyor. Obama, Türkiye'ye gelen 5. ABD Başkanı olacak ve Türkiye'de 2 gün kalacak. Bir gününü Ankara'da, diğerini ise İstanbul'da geçirecek. Obama'nın gelişiyle birlikte önlemler üst düzeye çıkarılacak. Sabah gazetesi Ankara ve İstanbul'da alınan üst düzey önlemlere yer verdi. İşte önlem listesi...* Obama, uçağın Esenboğa Havalimanı'na inmesi ve karşılama töreninin ardından, havaalanında bekletilen ikiz makam arabasından birine binecek. Tercihine göre bir VIP helikopter de apronda hazır bekletilecek. Obama kara yolu ile götürülürse ikiz arabalar havalimanından birbirinin peşi sıra çıkarılacak. Araçlar bir süre sonra çevre yolu kavşağında ayrılacak. Her iki araca da çok sayıda eskort araç ve özel donanımlı araçlar eşlik edecek. Obama'nın bulunmadığı makam aracının arkasında onu temsil eden bir kişi ile koruma bulunacak.* Obama gelmeden önce hazırlanan iki güzergah, gün boyunca herhangi bir patlayıcıya yönelik taranacak. Obama'nın geçeceği yol ve diğer güzergahın hassas noktalarına özel harekat timine mensup polisler konuşlandırılacak. Obama şehre seyir halindeyken jammerlar (frekans karıştırıcı) devreye sokulacak.* Obama, Ankara'da Sheraton Otel'de kalacak. Sheraton Otel'in 24 katlı kule binası bir günlüğüne tamamıyla Obama ve ekibine tahsis edilecek. Kule bölümünde yer alan 300'den fazla oda boşaltılacak. Çoğu suit olan ve kiralanabilen odaların daimi müşterileri, otelin diğer bölümlerine taşınacak. ABD Başkanı'nın kaldığı Sheraton Otel'in çevresindeki binalar kontrol altında tutulurken, otelin çevresindeki cadde ve sokaklarda çok yoğun önlemler alınacak.* Barack Obama'nın kalacağı kat, kendi korumaları tarafından korunacak. ABD'den bir süre önce kargo uçağıyla getirilen Obama'nın kullanacağı özel eşyalar ve yiyecek-içecekler, Obama gelmeden önce otele yerleştirilecek.* Obama, 6 Nisan Pazartesi sabahı önce Anıtkabir'i ziyaret edecek. Anıtkabir gidiş ve gelişinde her türlü tedbir alınacak. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde sivil polisler bulundurulacak. Obama, daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret edecek. TBMM'ye gidecek olan Obama, aynı gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.* Obama'nın İstanbul'a gidişine kadar önlemler en üst derecede sürdürülecek. Obama'nın, Esenboğa'ya gidişi sırasında da geldiği gibi ikili güzergah ve ikiz araç uygulaması yapılacak. Talebe göre helikopter yine hazır bulundurulacak.* Emniyet yetkilileri, ABD Başkanı'nı yaklaşık 4 bin polisin koruyacağını, Obama'nın gelişi, ziyaretleri ve gidişi sırasında alınacak önlemlerin vatandaşları mümkün olduğunca etkilememesine özen gösterileceğini söylediler.Obama, Ankara'daki temislarını tamamlamasının ardından yarın da İstanbul'a gelecek. Suikasttan korkan polis, kırmızı alarma geçti. İzinler kalktı. İstanbul'da Başkan kenti gezerken birçok yol trafiğe kapatılacak, cep telefonları bile çekmeyecek...Medeniyetler ittifakı için pazartesi akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek olan Barack Obama'yı 4 bin polis koruyacak. Daha önce ilk kez Papa 16. Benedict'e uygulanan önlemleri tekrarlamaya hazırlanan polis, ABD Başkanı kentten ayrılana kadar uyumayacak, izin yapmayacak. İşte 'kırmızı alarm'dan notlar:* ABD Başkanı, akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na inecek.* Obama'nın konvoyu olası bir saldırı veya protesto ihtimaline karşı sahil yolunu takip ederek Beşiktaş'taki Conrad Oteli'ne gelecek.* Medeniyetler İttifakı toplantısı nedeniyle görev alacak 10 bin polisin 4 bini Obama'nın etrafında kuş uçurtmayacak.* ABD Başkanı'nın güzergahı boyunca her 50 metrede bir polis konuşlandırılacak.* CIA ajanları ve bomba uzman ekipleri Obama'nın kalacağı Conrad Oteli'nde bomba araması yapacak. ABD Başkanı, otelde farklı dinlerin liderleriyle bir araya gelecek.* Başkan Obama, müze ve cami ziyaretlerinin ardından öğle saatlerinde İstanbul'dan ayrılacak.* Zırhı sayesinde yakıt tankının patlama riski yok. Kapılar Boeing 757'nin kabin kapısı ağırlığında.* Katlanabilir masa, laptop, uydu telefonu ve Pentagon'a direkt hat var.* Gece görüş kamerası, pompalı tüfek, gözyaşartıcı bomba, başkana nakledilmek üzere yedek kan bulunuyor.Ankara Emniyet Müdürlüğü, ABD Başkanı Barack Hüseyin Obama'nın Türkiye ziyaretinin Ankara bölümüyle ilgili geniş trafik ve güvenlik önlemleri aldı. Obama'nın ziyareti dolayısıyla 5 Nisan Pazar ve 6 Nisan Pazartesi günleri bazı yollar trafiğe kapatılacak, 6 Nisan Pazartesi günü sivil havacılık kurumlarına, şehir merkezi üzerinde uçuş yasağı uygulanacak.Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Obama'nın Ankara ziyaretiyle ilgili güvenlik tedbirleri çerçevesinde, 6 Nisan Pazartesi günü il merkezi üzerinde polis ve askeri hava araçları haricinde tüm sivil havacılık kurumlarına ait hava araçlarına uçuş yasağı getirildi.Ayrıca 5 Nisan Pazar ve 6 Nisan Pazartesi günleri çeşitli saatlerde bazı güzergahlar tek taraflı olarak konuk başkanın geçişlerinde kısa süreli trafiğe kapatılacak.5 Nisan 2009 Pazar günü saat 18.00'den itibaren Esenboğa Havalimanı yolu, Çevre Yolu Doğukent Caddesi, Kahire Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Çankaya Caddesi, İran Caddesi, Turan Emeksiz Sokak, Tahran Caddesi, Arjantin Caddesi, Boğaz Sokak, Noktalı Sokak ile kavşaklara bağlı sokak ve cadde çıkışları, Esenboğa Havalimanı yolu, İrfan Baştuğ Caddesi, Çankarı Caddesi ve bu caddelere çıkan sokaklar, Atatürk Bulvarı'nın Ulus kavşağı ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü, bağlı sokak ve cadde çıkışları, Obama'nın konvoyunun geçişinin tamamlanmasına kadar trafiğe kapanacak.Obama'nın temaslarını yapacağı 6 Nisan 2009 Pazartesi günü ise saat 08.00'den itibaren geçişin tamamlanacağı saate kadar Tahran Caddesi, Arjantin Caddesi, Noktalı Sokak, Boğaz Sokak, İran Caddesi, Çankaya Caddesi Cinnah Caddesi, Atatürk Bulvarı'nın Kızılay Kavşağı ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü, İnönü Bulvarı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kavşağı ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümü, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi, Turgut Reis Caddesi ve Anıt Caddesi arasında kalan bölümü, Vekaletler Caddesi, Yahya Galip Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi arasındaki kavşağa bağlı sokak ve cadde çıkışları araçlara kapalı tutulacak.Aynı gün saat 15.00'ten itibaren yine geçişin tamamlanacağı süreye kadar Atatürk Bulvarı'nın Kızılay Kavşağı ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü, bağlı sokak ve cadde çıkışları, Çankaya Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Kahire Caddesi, Doğukent Caddesi, Çevre yolu, Esenboğa Havalimanı yolu ile kavşaklara bağlı sokak ve cadde çıkışları, İnönü Bulvarı'nın Akay Kavşağı ile Balgat Köprü arasında kalan bölümü bağlı sokak ve cadde çıkışları, Konya yolunun Balgat Köprü ve Migros (Ankamall) arasında kalan bölümü bağlı sokak ve cadde çıkışları, Samsun yolunun 1011 kavşağı ile Aydınlıkevler kavşağı arasında kalan bölümü bağlı sokak ve cadde çıkışları, Çankırı Caddesi, İrfan Baştuğ Caddesi ve bu caddelere çıkan sokak, cadde çıkışı ile Esenboğa Havalimanı yoluna çıkan sokak ve cadde çıkışları trafiğe kapatılacak.Noktalı Sokak, Boğaz Sokak, Arjantin Caddesi, İran Caddesi'ne gelen araçlar, Sheraton Oteli istikametine dönüş yapamayacaklar. Noktalı Sokak, Boğaz Sokak sakinleri, bu günlerde araçlarını Sheraton Oteli önüne park edemeyecekler.Öte yandan ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyaretini takip etmek üzere 135 Amerikalı gazeteci akredite oldu. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, ziyareti takip edece tüm yerli ve yabancı gazeteciler için teknolojik araçlarla donatılmış bir basın merkezini hizmete açtı.Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Salih Melek, basın merkezinin Obama'nın ziyareti boyunca açık olacağını ifade ederek, "ABD'li basın mensupları isterlerse buraya gelerek çalışmalarını sürdürebilecekler. Amerika'dan gelen akreditesi yapılan 135 basın mensubunun hem İstanbul'da hem de Ankara'da çalışmalarına yardımcı olmak üzere yetkili kişiler görevlendirdik." dedi.Basın merkezinde gazetecilere bilgisayar, internet bağlantısı, telefon gibi her türlü teknolojik destek verilecek.Bu arada ABD Başkanı Barack Obama'nın Meclis'te grubu bulunan muhalefet partilerinin genel başkanlarıyla yapacağı görüşmelerde TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın bulunmayacağı bildirildi.TBMM İletişim Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Obama'nın Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret çerçevesinde 6 Nisan Pazartesi günü TBMM'yi de ziyaret edeceği anımsatıldı.Bazı basın yayın organlarında, Obama'nın, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ile yapacağı görüşmelere TBMM Başkanı Toptan'ın da katılacağına ilişkin haberler yayımlandığı belirtilen açıklamada, bunun doğru olmadığı kaydedildi.Açıklamada, Obama'nın TBMM Başkanı Toptan ile makamında yapacağı görüşmelerin ardından Baykal, Bahçeli ve Türk ile ayrı ayrı görüşeceği belirtildi.