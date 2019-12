Dikkat, koku körü olabilirsiniz!

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Atilla Şengör, her on insandan birinde herhangi bir nedene bağlı olan koku alma bozukluğu olduğunu söyledi.



Şengör Bugün gazetesine yaptığı açıklamada koku körlüğü hakkında şu bilgileri verdi:



10 kişiden biri kör



"İnsanların koku alma duyusu düşünüldüğünden daha işlevsel özelliktedir. Her on insandan birinde herhangi bir nedene bağlı olan koku alma bozukluğu vardır. Koku alma sırasında koku molekülleri her iki burun boşluğunun yukarı bölümünde bulunan o tarafa ait koku sinirlerini uyarırlar. Ancak buralardan gönderilen koku sinyalleri beyinde bulunan her iki koku merkezine de iletilirler. Bu nedenle tek taraflı koku bozukluğunu fark etmeyebiliriz."



Tıbbi adıyla ‘anosmi’ yani ‘koku körlüğü’nün, nedenine bağlı olarak geçici veya kalıcı olabileceğini vurgulayan Dr. Şengör, "Geçici koku kayıpları nezle, grip, sinüzit ve alerji gibi nedenlere bağlıdır. Diğer koku kaybı nedenleri arasında; büyümüş geniz etleri, burun etleri, burun eğrilikleri, konka şişmeleri ve sigara kullanımı bulunur. Bazı ilaçların yan etkileri, kemoterapi, toksinler ve kimyasal maddeler de koku alma bozukluklarına neden olabilirler. Bebekler nadiren koku bozukluğu ile doğarlar” dedi.