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Yaşam

Dikkat 'kış saati' bünyeyi bozuyor!

Uyku araştırmacıları, kış saati uygulamasının insanların biyolojik ritmi üzerindeki etkileri konusunda uyarıda bulundu

26 Ekim 2013 22:46

Yaz saatinden kış saatine geçerken herkes sevinir. Çünkü bu bir saat daha fazla uyku demektir. Ancak uyku uzmanları bunun olumsuz etkileri konusunda uyarıda bulundu.

Uyku araştırmacıları, kış saati uygulamasının insanların biyolojik ritmi üzerindeki etkileri konusunda uyardı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, insanların biyolojik saatinin kış saati uygulamasına hemen uyum sağlamadığını belirten uzmanlar, bunun da trafik kazalarının yüzde 8 oranında artmasına neden olduğuna dikkat çekti.

Alman Uyku Araştırmaları ve Uyku Tıbbı Birliği’nden yapılan açıklamada, saatler değişirken hastaneye kalp krizi şikayetiyle başvuranların sayısında artış görüldüğü belirtilerek zaman değişiminin insan organizması üzerinde mini bir ‘Jetlag’ etkisi yarattığı kaydedildi.

İnsan vücudunun zaman değişimine ayak uydurabilmesi için bir haftaya kadar zamana ihtiyacı olduğunu belirten Alman Uyku Araştırmaları ve Uyku Tıbbı Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hans- Günter Wees, yaşlıların ve çocukların değişimden daha çok etkilendiklerini dile getidi.

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