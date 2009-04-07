Dikkat! Kene sezonu açıldı

Sivas’ta, parkta oynayan 4 yaşındaki Zehra Altunkes'i kene ısırdı. Küçük kızın başına yapışan kene hastanede çıkarıldı.



Esentepe Mahallesi'nde oturan 4 yaşındaki Zehra Altunkes, oyun oynamak için evlerinin önündeki parka gitti. Bir süre sonra eve dönen küçük kızın başındaki keneyi gören ailesi hemen Sivas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Zehra Altunkes'in başındaki kene doktorlar tarafından kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Kenenin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı virüsü taşıyıp taşımadığının yapılacak tetkikler sonucu belirleneceği belirtildi. Zehra Altunkes, yeniden kontrole gelmek üzere evine gönderildi.



Vaka sayısı arttı



Öte yandan Nisan ayının ilk günlerinden itibaren hastaneye çok sayıda kene vakasının geldiği ve vakaların artarak devam ettiği belirtildi.

