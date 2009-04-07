T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dikkat! Kene sezonu açıldı

Sivas’ta, parkta oynayan 4 yaşındaki Zehra Altunkes'i kene ısırdı. Küçük kızın başına yapışan kene hastanede çıkarıldı.

07 Nisan 2009 03:00

Sivas’ta, parkta oynayan 4 yaşındaki Zehra Altunkes'i kene ısırdı. Küçük kızın başına yapışan kene hastanede çıkarıldı.

Esentepe Mahallesi'nde oturan 4 yaşındaki Zehra Altunkes, oyun oynamak için evlerinin önündeki parka gitti. Bir süre sonra eve dönen küçük kızın başındaki keneyi gören ailesi hemen Sivas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Zehra Altunkes'in başındaki kene doktorlar tarafından kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Kenenin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı virüsü taşıyıp taşımadığının yapılacak tetkikler sonucu belirleneceği belirtildi. Zehra Altunkes, yeniden kontrole gelmek üzere evine gönderildi.

Vaka sayısı arttı

Öte yandan Nisan ayının ilk günlerinden itibaren hastaneye çok sayıda kene vakasının geldiği ve vakaların artarak devam ettiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24