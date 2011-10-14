Dikkat! Kar geliyor

T24 - Türkiye'nin, Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girereken, bazı illerde yağmur ve kar yağışının görülmesi bekleniyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey kesimlerinin bu gece saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Ayrıca hafta sonunda Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk ve yağışlı hava yurdu etkisi altına alacak. Buna göre, 14 ve 15 Ekim tarihlerinde Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Eskişehir çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Zonguldak çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Türkiye'nin, 16 Ekim Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği ve Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Marmara'da kar yağışı beklenmiyor



Yağışların Marmara'nın doğusu ile Sinop çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Muş ve Diyarbakır çevrelerinin 17 Ekim Pazartesi günü yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Marmara'nın batısı ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ile gece saatlerinde Balıkesir, Bursa, Bilecik, Bolu ve Kütahya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin 18 Ekim Salı günü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Bartın, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.





Yarın ve hafta sonu Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyden yer yer kuvvetli esmesi beklenen rüzgarın 17 Ekim Pazartesi günü Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Marmara'nın doğusunda güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli, Marmara'nın batısında fırtına şeklinde eseceği, 18 Ekim Salı günü Marmara, Batı Karadeniz ile Güney Ege kıyılarında kuzeybatı (Karayel), İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Orta Karadeniz'de güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına, Marmara'nın kuzey ve doğusunda fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının, 16 Ekim Pazar günü Balkanlardan gelen soğuk hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı tahmin edilirken, yetkililer, kuvvetli yağış, fırtına ve soğuk havanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.



