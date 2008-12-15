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Yaşam

Dikkat! İnternette uyurgezer var

Tıp tarihinde belki de ilk kez uyurken ayağa kalkıp bilgisayardan e-mail atan uyurgezerlik türü tespit edildi.

15 Aralık 2008 02:00

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Toledo Üniversitesi doktorları, 44 yaşında bir kadın hastanın gece uyuduktan 2 saat sonra ayağa kalkıp bilgisayarını açtığını, internete bağlandığını, kullanıcı adı ve şifresini yazarak e-mail’ine girdiğini kaydettiler. Kadının büyük ve küçük harfler karışık olarak kullanılmış toplam üç e-mail gönderdiği, ancak e-mail’lerinde garip bir dil kullandığı ve yazdıklarının anlamlı olmadığı belirtildi. Kadının ertesi gün bu e-mail’leri gördükten sonra şoke olduğu ve hiçbirini hatırlamadığı kaydedildi. Daha önce uyurken otomobil kullanan, cinsel tacizde bulunan, cinayet işleyen uyurgezerlere rastlandığı, ancak bu vakanın muhtemelen “ilk” olduğu belirtildi

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