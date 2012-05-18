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Sağlık

Dikkat! Hipertansiyon 7 yaşa kadar düştü

Uzmanlar, yüksek tansiyon rahatsızlığına karşı aileleri çocukları için dikkatli olmaları konularında uyardı

18 Mayıs 2012 17:23

Türkiye’de 18 yaş üstü bireylerin neredeyse 3’te birinde hipertansiyon görülüyor. Ölümlerin ve sakat kalmaların en önemli nedenleri arasında yer alan hipertansiyonun görülme yaşı yanlış beslenmenin yol açtığı aşırı tuz tüketimi, kilo artışı gibi nedenlerle 7-8’e kadar düştü.

Şule Köktürk'ün Cumhuriyet'teki haberine göre; uzmanlar, hipertansiyonun erken fark edilmesi ve önleminin alınması için sağlam çocuk izlemlerinde de doktorların çocukların tansiyonunu ölçmesi, ailenin de buna dikkat etmesi gerektiğini belirtiyorlar. Genç ve normal kilolu olmanın hipertansiyondan korunmaya yetmediğine dikkat çeken Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk, yemeklere konulan tuzun azaltılması çağrısını yapıyor.

Antalya Gloria Golf Resort Hotel’deki 14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi’nde “Türk Hipertansiyon Prevelans Çalışması-2” ve “Türkiye’de Tuz Tüketimi ve Hipertansiyon Çalışması-2”nin (SALTurk-2) sonuçları açıklandı. 26 ilde 5 bin 437 gönüllü üzerinde yapılan çalışmaya göre Türkiye’de 18 yaş üstü bireylerde hipertansiyon görülme sıklığı yüzde 30.3 iken kadınların yüzde 32.3’ünde görülen hipertansiyonun erkeklerde oranı yüzde 28.4. Çalışmaya göre ayrıca Karadeniz Bölgesi’nde ve Batı Anadolu’da hipertansiyon daha sık görülüyor.

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