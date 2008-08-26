Dikkat! Gmail de kırılabilir!

Gmail e-posta hesaplarına hacker tehdidi. Las Vegas'ta yapılan DefCon hacker konferansında tanıtılan bir yazılımın Gmail hesaplarını kolayca kırabildiği iddia edildi.



Geliştiricisi olan Amerikalı bir bilgisayar mühendisi tarafından İki hafta içinde kullanıma sunulacağı öğrenilen aracın çalışma mantığı, kullanıcının SSL - Secure Socket Layer güvenlik protokolü üzerinden hesaba bağlanılmaya çalışıldığında tarayıcının yolladığı çerezleri çalarak hesaba erişmesine dayanıyor. Google'ın popüler e-posta servisi Gmail'in güvenliği konusunda gereken adımları önümüzdeki günlerde atması bekleneniyor.