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Yaşam

Dikkat, Facebook çökecek!

Anonymous, dünyanın 1 numaralı internet sitesi Facebook'a saldıracağını açıkladı.

10 Ağustos 2011 03:00

T24 - Anonymous, dünyanın 1 numaralı internet sitesi Facebook'a saldıracağını açıkladı.

 

Siyasi protesto yolu olarak web sitelerine saldırı yolunu seçen uluslararası 'hack'tivistler grubu Anonymous, şimdi de Facebook'u gözüne kestirdi.


İnternet üzerinden yayınladıkları videoda, grup üyeleri ‘Mahremiyet ilkelerine aykırı hareket eden Facebook 5 Kasım’da çökecek. Facebook, üyeler tarafından yüklenen ve daha sonra silinmesine izin vermediği bilgi, fotoğraf ve videoları devlet kurumlarına aktarıyor, gizli istihbarat birimlerinin siteye girerek dünyada istedikleri insan ve kurum hakkında istediği bilgileri toplamasına izin veriyor" iddiasında bulundu.


750 milyonu aşkın ziyaretçisi olan Facebook’taki kullanıcı bilgilerinin, gizlilik ayarları kullanıcı tarafından nasıl yapılmış olursa olsun hiçbir zaman silmediğine dikkat çeken Anonymous ekibi ‘Bunu insanların iyiliği için yapıyoruz’ dedi. Duyuruda ayrıca 'bilginin özgürlüğüne ve kişisel mahremiyet hakkına inanıyorsanız bu amaca katkıda bulunun' çağrısı yapıldı.


Grup, özellikle gizli Amerikan diplomatik belgelerini yayımlayarak devletlerin tepkisini çeken ve bu yüzden devlet ve onunla iş yapan özel şirketlerin yoğun susturma çabalarına maruz kalan WikiLeaks'e destek vererek adını duyurmuştu. Pek çok ülkeden binlerce demokrat hacker'ın fiziksel ortamda bir araya gelmeden oluşturdukları 'anonim' grubun bazı üyeleri, İngiltere Parlamentosu’nu 5 Kasım 1605‘te patlatmaya çalışan Guy Fawkes’ın hikayesinin anlatıldığı V for Vendetta çizgi romanından esinlenen maskeler kullanarak bazen kamuoyu karşısına çıkıyor.


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