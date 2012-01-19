Dikkat elektrikler kesilecek!

T24

UEDAŞ, yerel gazetelere verdiği ilanla Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale illerinde kesinti yapılacağını bildirirken, bunun Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin planlı bir uygulaması olduğunu ve nedeninin de ulusal elektrik sistemindeki problemler olduğunu duyurdu.Dört gün önce 6 ilde yaşanan elektrik kesintisi 3 saat boyunca bu illerde hayatı felç ederken; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız yaptığı açıklamada "İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de yaşanan elektrik kesintisi, Bursa'daki doğalgaz elektrik santralinde meydana gelen arızanın sebep olduğu sistem çöküntüsünden kaynaklandı" şeklinde açıklama yaptı. Bakan Yıldız'ın açıklamasında sarf ettiği bazı cümleler 'kesintiler sürebilir' algısı yarattı.Kısa adı UEDAŞ olan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale illerinde uygulanacak elektrik kesintilerinin resmi duyurusunu yaptı. UEDAŞ yaptığı açıklama ve yerel gazetelere verilen ilan ile hizmet bölgesinde olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde kısa süreli "Zamansız" elektrik kesintilerinin olabileceğini bildirdi.Zaman açıklanmayan kesintilerin doğalgaz sıkıntısıyla ilişkilendirilmediği açıklamada, vatandaşların tedbirli olmaları istenirken, kesintilerin Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) yük tevzi merkezleri tarafından planlandığı ve ulusal elektrik sistemindeki problemlerden kaynaklandığı ifade edildi.