'Dikkat eksikliği en büyük sorun'

Atatürk Üniversitesi (AÜ) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından yapılan araştırmada, ana okulu öğrencilerinde görülen sorunlar araştırıldı.



Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından yapılan, "Okul öncesi dönem çocuklarında görülen sorunların öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi" isimli araştırmada, ana okulu öğrencilerindeki davranış, duygusal ve alışkanlık bozuklukları tespit edilmeye çalışıldı.

AÜ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kök, yaptığı açıklamada, hazırlık ve uygulama süreçleriyle birlikte 2 yılda tamamlanan çalışmada, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinden toplam 1723 öğrencinin, 85 öğretmeninin görüşlerine başvurulduğunu söyledi.



Erzurum'dan 817, Kars'tan 254, Ağrı'dan 390 ve Ardahan'dan 262 öğrencinin değerlendirmede yer aldığını ifade eden Kök, şu bilgileri verdi: "Yapılan anket çalışmasında, ana okulu öğrencilerindeki en öne çıkan sorunun dikkat eksikliği olduğunu gördük. Öğretmenlerimiz, 1723 öğrenciden 96'sında davranış, duygusal ve alışkanlık bozukluklarının olduğunu bildirdiler.

Çalışmamızda, söz konusu çocuklarda var olan sorunların çözümüne de değindik."



Davranış, duygusal bozukluk ve alışkanlık bozukluğu



Çocuklardaki davranış bozukluklarında çalma, hiperaktiflik, dikkat eksikliği, okuldan kaçma, çiğneme, uyku bozukluğu, yeme sorunu ve ateşle oynama konularının ele alındığını belirten Yrd. Doç. Dr. Kök, 96 sorunlu çocuktan, 50'sinde dikkat eksikliğinin tespit edildiğini söyledi. Kök, çocuklarda dikkat eksikliğinin ardından yeme sorunu, hiperaktiflik ve okuldan kaçma alışkanlıklarının geldiğini bildirdi. Duygusal bozukluklardaki konu başlıklarının ise inat, kaygı, kıskançlık, korku, öfke, saldırganlık ve yalan olduğunu anlatan Kök, çocuklarda en fazla saldırganlığın görüldüğünü ifade etti. Kök saldırganlığı, kıskançlık inat ve yalanın takip ettiğini belirtti. Kök, alışkanlık bozukluklarında da altını ıslatmanın sık görüldüğünü, az da olsa kekemelik ve parmak emme alışkanlıklarının bulunduğunu kaydetti.



Okul, aile, çevre



Yrd. Doç. Dr. Kök, ana okulu öğrencilerindeki davranış, duygusal ve alışkanlık bozukluklarının okul, aile ve çevre iş birliği ile düzeltilebileceğini söyledi.



Yaptıkları çalışmanın okul öncesi dönemde karşılaşılan genel sorunların belirlenip çözümlenmesinde önemli olduğuna değinen Kök, şöyle devam etti: "Araştırmamız genişletilerek, Türkiye geneline uygulanabilir. Böylelikle geleceğin büyüklerinin daha sağlıklı bir yapıyla büyümelerine de katkı sağlamış olacağız. Bir çocuğun kişiliği 5-7 yaş arasında şekillenir. Sosyal, duygusal ve psikolojik olarak çocuklarımızın gelişimlerine gereken ilgi gösterilmelidir. Çocuklarımızdaki sorunların nereden kaynaklandığı tespit edildiği takdirde, çözümünün daha kolay olacağı da unutulmamalı."

