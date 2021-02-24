Dikkat çeken kaza kayıtlara 'ölümlü trafik kazası' olarak geçti; Reyhanlı ve Niğde saldırılarının kilit ismi Heysem Topalca'nın öldüğü iddia edildi

Emniyet kaynaklarına göre aynı bölgede kısa sürekli aralıklarla iki kaza meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Ölen kişinin Heysem Topalca olup olmadığının belirlenmesi için parmak izi ve DNA eşleştirilmesinin yapılması gerekiyor.

Emniyet kaynaklarının doğruladığı trafik kazası kayıtlara 'ölümlü trafik kazası' olarak geçti. Hayatını kaybeden kişinin isim bölümünde de Heysem Topalca adının yazılı olduğu öğrenildi.

Niğde Ulukışla’daki IŞİD saldırısı davasında sanık olarak yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan, Reyhanlı katliamında da suçlanan ve MİT’e çalıştığı öne sürülen Heysem Topalca’nın Konya'da bir trafik kazanda öldüğü iddia edildi.

Suriye iç savaşının başladığı 2010’dan beri Heysem Topalca ismi sık sık Türkiye gündemine gelmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün El Kaide raporunda Topalca’nın 2011-2014 yılları arasında 873 kez Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı ifade edilmişti.

Topalca’nın Özgür Suriye Ordusu’nun toplantılarına katıldığı belirtilen raporda, bu kişinin El Kaide ve El Nusra örgütleriyle de bağlantısı olduğuna dikkat çekilmişti.

Türkiye’de iki kez gözaltına alınan ancak serbest bırakılan Topalca adı, 53 kişinin öldüğü Reyhanlı katliamında gündeme gelmişti. Davanın tutuklu sanıkları Yusuf Nazik ve Mehmet Gezer, Topalca’yı kendilerini ‘tuzağa düşürmekle’ suçlayarak, “Reyhanlı’dan mal geçirmek için işbirliği yapıyorduk. Patlamada kullanılan minibüsler kaçakçılık için hazırlanmıştı” demişti.

MİT’e çalıştığı iddiaları sıkça gündeme gelen Heysem Topalca, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde 1 astsubay, bir polis ve bir vatandaşın öldüğü IŞİD saldırısına da adı karışmıştı. Davanın iddianamesinde sanık olan Topalca hakkında mahkeme yakalama kararı çıkarmıştı. İddianamede, şüpheliler Çendrim Ramadani, Benyamin Xu ve Muhammed Sakiri’nin Suriye’deki IŞİD’e bağlı kamptan, İstanbul’da silahlı ve bombalı eylem yapmak için ayrıldıkları öne sürülürken, bu kişilerin Topalca tarafından Yayladağı’ndan yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu, İstanbul’daki bağlantılarının da yine aynı kişi tarafından ayarlandığı anlatılmıştı.

Topalca’nın adı, Adana’da 7 Kasım 2013’te, dorsesinde 933 roket başlığı ve 10 farklı ebatta alüminyum boru bulunan TIR olayında da geçmişti.