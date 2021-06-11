Dikkat çeken buluşma: Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, FETÖ ile suçlanan Borajet'in eski sahibi Ayaslı'yı ziyaret etti!

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi öncesi dikkat çeken ziyaret yaptı. Mercan, FETÖ ile suçlanan, Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'yı, ABD'de ziyaret etti. Ziyareti Ayaslı, sosyal medya hesabından duyurdu. Borajet'in, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı, firari Sezgin Baran Korkmaz tarafından gasp edildiği iddiasıyla ABD'de dava açan Ayaslı'nın hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda haber çıkmıştı. 2019'da, Borajet'in eski mali işler sorumlusu Z.Ü.'nin sahte kimlikle Muğla'da yakalandığı, aynı soruşturmada Ayaslı'nın da şüpheliler arasında yer aldığı iddia edilmişti.

Ayaslı, Mercan'ın dikkat çekici ziyaretini, sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Sayın Washington Büyükelçimiz Hasan Murat Mercan, Concord Massachusets'de ziyaretimize geldi. Tanışmaktan mutlu olduk. Türk-Amerikan ilişkilerinin zorlu bir dönemden geçtiği bu zamanda görevinde başarılar dileriz."

SBK Holding ve Borajet

Mercan'ın ziyareti dikkat çekici zira Borajet'in kurucusu Ayaslı'nın ismi hem FETÖ ile anılıyor hem de organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in işaretiyle dikkatlerin odaklandığı, firari Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddialarıyla.

Gazeteci Yıldıray Oğur, bu isimler arasındaki bağlantıyı ortaya koyduğu yazısında, "2010'da Türkiye'nin ilk bölgesel havayolu firması olarak kurulan Borajet'in sahibi Yalçın Ayaslı, 1968'den bu yana ABD'de yaşayan, ODTÜ'lü, doktora yapmış, ABD'deki Türk derneklerinin öncülerinden bir işadamıydı. Hakkında 2012 yılında Anadolu Ajansı, Ayaslı'nın Forbes'in şöyle haberler geçtiği bir isimdi" ifadelerini kullandı. Oğur, o yıllarda Anadolu Ajansı'nın, Ayaslı'yı, "Forbes Dergisi'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı ‘'En Zengin 100 Türk'' listesine 90. sıradan giren ve uzun yıllar ABD'de yaşayan Dr. Yalçın Ayaslı, mezunu olduğu ODTÜ'ye savunma sanayinden, tıbba, radar teknolojilerinden, enerji sistemlerine kadar kritik alanlarda bilimsel araştırmaların yapılacağı ''Ayaslı Araştırma Merkezi''ni kurdu' haberiyle tanıttığını anımsattı.

Oğur, 15 Temmuz darbe girişiminden iki ay sonra ise Ayaslı için, "FETÖ'nün altın çocuğu Yalçın Ayaslı ve Faruk Bayındır Borajet'i kurdu. Uçak üstüne uçak satın aldı. Ancak kâra geçemedi. Bunun üzerine müthiş bir hamleyle herkesi şaşırttı. Paralel Yapı'ya ilk mağlubiyetini tattıran Fenerbahçe'nin formasına adını yazdırdı. Sarı-Lacivertliler'i uçurarak Fenerbahçeliler'in Çağlayan Adliyesi'nde yazdığı destanı unutturdu.", "17/25 Aralık kumpası üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışan ABD, merkezi kendi ülkesinde bulunan Bora-Jet'in İran'a yönelik ambargoyu delen FETÖ üyesi yöneticileri ile birlikte çalışmış" haberlerinin yapıldığını da vurguladı.

Oğur, bu haberlerden sonra, Borajet'in, bedelsiz biçimde Sezgin Baran Korkmaz'a geçişine yönelik sürecin yaşandığının altını çizdi. Ayaslı'nın bu konuda yapılan röportajında, şunları söylediğini anımsattı:

"2016'da yapılan asılsız karalama yazıları ile durum değişti. Borajet'i benim sahipliğimde devam ettirmek imkânsız hale geldi, ben de bila bedel devretmek durumunda kaldım. Medyada beni ve Borajet'i FETÖ ile ilişkilendirmek, maksatlı olarak ve büyük bir gayretle yapılan adımı ve şirketimi karalama projesinin bir parçasıdır. Projenin 2016'da yapılan ilk ayağında Borajet'in piyasa değeri düşürülmüş, şirket bila bedel ele geçirilmiş. Aralık ayı sonunda Borajet'i, ekonomik zorluklar içindeki şirketleri satın alma ve yönetmede uzman bir girişimci olarak tarafıma tanıtılan Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding bünyesindeki Bugaraj isimli şirkete hiçbir devir bedeli almaksızın ve hatta banka borçlarının tamamını ödemeyi üstlenerek devrettim. Ancak şirketi devrettikten sonra SBK Holding'in ABD'de haklarında muhtelif suçlardan dolayı yasal takipler bulunan bir grup tarafından finanse edildiğini öğrendim."

Oğur, sonraki gelişmeleri şöyle anlattı:

"Ayaslı, Borajet'i satın alan SBK Holding'in finansörü olan Jacob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın ABD'de kara para soruşturmasına konu olan isimler olduğunu öğrenince satıştan caymaya çalıştı ama bu kez de Sezgin Baran Korkmaz, şirketin borç batağında olduğunu iddia etmeye başladı. Bu kampanyayı nerede yaptı, tabii ki yine medyada. Normalde böyle mevzular yazmayan bazı köşe yazarları işi gücü bırakıp Sezgin Baran Korkmaz'ın haklarını savunmak için canhıraş yazılar yazdılar. Korkmaz, aldıktan bir yıl sonra Borajet'in faaliyetlerini durdurdu. 2019 yılında da yine bir mahkeme kararıyla Borajet'in iflasını açıkladı."

FETÖ soruşturması

2016'da hakkında FETÖ ile bağlantılı olduğu haberleri çıkan Ayaslı hakkında FETÖ soruşturması bulunduğunu da Anadolu Ajansı haberleştirdi. 13 Şubat 2019 tarihli, "FETÖ firarisi Z.Ü. yakalandı" başlıklı haberde, "Borajet'in eski mali işler sorumlusu olduğu belirtilen Zahide Üner, Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı ve FETÖ'nün firari eski emniyet müdürü ve avukat Osman Karakuş ile aynı FETÖ soruşturmasının şüphelileri arasında yer alıyor" ifadeleri yer alıyor.

Korkmaz'a dava

Mercan'ın ziyaret ettiği Ayaslı hakkındaki iddialar bunlar. Ayaslı, şirketini usulsüz biçimde ele geçirdiğini söylediği Korkmaz hakkında, "kapsamlı gasp" iddiasıyla ABD'nin New Hampshire eyaletinde açtığı bir dava da bulunuyor.