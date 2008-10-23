Giresun'da bir kahvehane sahibi, bodrum katta bulunan iş yerinden çay götürmek için caddeye çıkan garsonları ile vatandaşların çarpışmaması için iş yeri girişine, "Dikkat çaycı çıkabilir" yazılı levha astı.

Kale Mahallesi Topal Sokak'ta kahvehane işleten Bekir Pekdemir (45), yaklaşık 3 yıldır işlettiği kahvehanesinin, caddeden daha düşük seviyede bulunduğunu belirtti. Esnafa çay servisi yaparken hızlı hareket eden garsonların, merdivenleri kat ettikten sonra aniden caddeye çıktığını ve hemen her gün vatandaşlarla çarpıştıklarını ifade eden Pekdemir, şunları söyledi:



"Bundan önceki garsonum bir kız arkadaşı vardı. Çay servisi yaparken dahi sürekli cep telefonu ile kız arkadaşıyla konuşuyordu. Dışarıya yaptığı servislerde, hem kendinin, hem de vatandaşın dikkatsizliği sonucu ortalama günde 10 adet bardağım kırılıyordu. Bardaklar gittiği gibi vatandaşın üstü kirleniyordu. Bu tabelayı asarak, olası kazaları asgari seviyeye indirmeyi

başardım. Garsonum sevdiği ile evlendi. Sonuç olarak her ikimiz de mutlu olduk."



Uyarı levhalarından esinlenmiş



Tabelayı, günlük hayatta sıkça rastlanan "Dikkat Tomruk Düşebilir", "Dikkat Ayı Çıkabilir", "Dikkat Heyelanlı Saha", gibi uyarıcı levhalardan esinlenerek hazırladığını belirten Pekdemir, "İlk günlerde bazıları bunu komik buldu. Ancak ben zamanla uyarıcı tabelaların etkinliğini yaşayarak gördüm ve bundan yararlandım. Sözlü bir uyarıdan ziyade, uyarıcı bir tabelanın etkinliğini, bu levhayı komik bulanlar bile gördü" diye konuştu.