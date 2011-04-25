Dikkat! Bu sene yaz gelmeyecek!..

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Malatya, Elazığ ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.







Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmazken, rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-40 Km/S) esecek.



Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Malatya, Elazığ ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, lokal dolu yağışı, vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (30-40 Km/S) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



Bazı illerde hava durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bazı illerde hava durumu şöyle olacak:

İSTANBUL: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (30-40 Km/S) esecek.(7/13)

ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı(6/15)

İZMİR: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar; kuzey kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (30-40 Km/S) esecek.(8/22)

ANTALYA: Parçalı bulutlu.(14/23)

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.(7/12)

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.(0/12)

DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.(8/18)



Bölgelerde hava durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (30-40 Km/S) esecek.

EGE: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar; Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (30-40 Km/S) esecek.

AKDENİZ: Parçalı, doğusu çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde Sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu geçecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Ağrı ve Van dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Diyarbakır'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Diyarbakır Meydan Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan “Anlık Meteorolojik Uyarı”da, kentte öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli rüzgar ile birlikte zaman zaman etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Uyarıda, gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşların ve ilgililerin sel, su baskını, yıldırım ve lokal dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Anlık Meteorolojik Uyarıda, yağışın akşam saat 21.00'den itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.



