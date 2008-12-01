Dikkat, beyin tümörü çıkabilir!

Çok iyi tanıdığınızı sandığınız birinin zaman içinde kişiliği büyük ölçüde değiştiyse, örneğin içe kapanıkken neşeli biri olduysa, hiç küfretmezken en ağza alınmaz küfürleri savurmaya başladıysa bu durumun altında “beyin tümörü” yatıyor olabilir.Beyin tümörü belirtileri, çoğu zaman başka hastalıklarla karıştırılabiliyor. Yıllarca depresyon tedavisi gören çoğu hastada beyin tümörü olduğu ortaya çıkabiliyor.Florence Nightingale Hastaneleri Nöröşirürji Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz Kuday, tümörün iyi ya da kötü huylu olmasına ve bulunduğu yere göre belirti verdiğini belirterek, genellikle yavaş büyüyen, iyi huylu tümörlerin depresyonla karıştırıldığını söyledi.Prof. Dr. Kuday, “Tümör beynin ön bölgesindeyse, yavaş da büyüyorsa depresyonla karışabilir. Örneklerini çok görmüşüzdür. Veya hareketlerde yavaşlama varsa ve hasta ileri yaştaysa bunama olduğu düşünülür” dedi.Bulunduğu yere göre beyin tümörünün işitme kaybına da neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Kuday, “Başlangıçta hastanın kulak çınlaması vardır. Yavaş yavaş yıllar içinde artar, sağırlığa kadar gider. Bunlar doktor da giderler bir film çekilmediği için tümör büyümeye devam eder” diye konuştu.Beyin tümörlerinin kişiliği tamamen değiştirebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kuday şunları söyledi: “Kişisel temizliğine dikkat eden biri artık etmez olursa, unutkanlılar başlarsa, kişisel şahsiyet bozuklukları varsa, örneğin çok düzgün bir insan bir bakarsınız küfürbaz biri olmuştur. Veya tam aksi o kişi içine kapanmıştır. Eğer ön bölgedeyse, neşeli, girişken, her şeye çok çabuk reaksiyon veren biri haline gelmiştir.”