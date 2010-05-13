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Yaşam

Dikkat, beyaz melek çıkabilir!

Şoförleri aşırı hız yapmaktan alıkoymak için bir oyuncu yollarda ‘koruyucu melek’ kılığında dolaşacak.

13 Mayıs 2010 03:00

T24 - İsviçre’de şoförlerin önlerinde bir anda beliren beyaz kanatlı adam halüsinasyon değil, gerçekten orada!

Hızla sürerken bir melek görürsen sakın şaşırma!

Fribourg eyaletinde polis, şoförleri aşırı hız yapmaktan alıkoymak için bir oyuncuyla yollarda ‘koruyucu melek’ kılığında dolaşması için anlaştı. Güvenli sürüş kampanyasının parçası olan melek, çok hızlı giden araçlara kanat çırpacak. İsmi açıklanmayan oyuncu kampanya için haftada 20 saat çalışacak. Fribourg polisinden Benoît Dumas, projenin gerçek bir meleğin sürücülere sorumlu olmalarını söylemesi fikri üzerine geliştiğini anlatıyor: “Böyle bir şey, mesajı daha görünür hale getiriyor. Üstelik sıradışı.” Uygulama ekim ayı sonuna kadar devam edecek ama uzatılma ihtimali de var.


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