Dikkat, beyaz melek çıkabilir!

T24

Fribourg eyaletinde polis, şoförleri aşırı hız yapmaktan alıkoymak için bir oyuncuyla yollarda ‘koruyucu melek’ kılığında dolaşması için anlaştı. Güvenli sürüş kampanyasının parçası olan melek, çok hızlı giden araçlara kanat çırpacak. İsmi açıklanmayan oyuncu kampanya için haftada 20 saat çalışacak. Fribourg polisinden Benoît Dumas, projenin gerçek bir meleğin sürücülere sorumlu olmalarını söylemesi fikri üzerine geliştiğini anlatıyor: “Böyle bir şey, mesajı daha görünür hale getiriyor. Üstelik sıradışı.” Uygulama ekim ayı sonuna kadar devam edecek ama uzatılma ihtimali de var.