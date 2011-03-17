-DİKKAT AY DÜNYAYA YAKLAŞIYOR ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Hacettepe Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜDAM) Müdürü Prof. Dr. Erçin Kasapoğlu, ayın, 19 Mart Cumartesi günü dünyaya en yakın geçişini yapacağını belirterek, ayın dünyaya ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın dünyanın herhangi bir bölgesinde bir deprem oluşturmaya yetecek kadar etkiye sahip olmadığını bildirdi. Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mart Cumartesi günü ayın, yeryüzüne 350 bin kilometre kadar yaklaşacağını ifade etti. Güneşin dünyanın kendisine en yakın olan bir noktasına uyguladığı kütlesel çekim kuvvetiyle dünyada 1 büyüklüğünde depremin oluşması için gerekli olan enerjinin sayısal verilerine de yer veren Kasaploğlu, ayın kütlesinin güneşinkinden çok daha küçük olması nedeniyle, ayın dünya üzerindeki çekim kuvvetinin güneşinkinden yaklaşık 180 defa daha az olduğunu belirtti, Kasapoğlu, şunları kaydetti: ''Bu nedenle ay, dünyaya ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın dünyanın herhangi bir bölgesinde bir deprem oluşturmaya yetecek kadar bir etkiye sahip değildir. Ancak yeryüzünde aktif olduğu bilinen bir fayın herhangi bir noktasında bir büyük deprem için gerekli olan enerji o noktada geçmişte zaten birikmiş ve kırılma, yani deprem için çok az bir enerji eksiği kalmışsa işte o zaman ayın çekim etkisinden kaynaklanan enerji o eksiği tamamlayarak, o noktada kısa bir süre sonra zaten oluşacak olan bir depremi tetikleyerek daha önce oluşmasına neden olabilir. Gerek Türkiye gerek dünyanın diğer ülkelerinde büyük ya da küçük, yüzlerce deprem oluşmaktadır. Bu nedenle, doğal olarak, bu depremlerin bazıları 19 Mart Cumartesi gününe yani ayın, dünyaya en çok yaklaştığı güne ya da öncesine veya sonrasına denk gelebilir. Ancak bu rastlantı, bu depremlerin ayın bu özel konumu nedeniyle oluştuğu anlamına gelmez.''