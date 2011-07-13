Dikkat! Aramızda dünyadışı varlıklar var!

T24 - Yeni bir ankete göre sanılandan çok daha fazla sayıda insan, dünyadışı varlığın Dünya'da bizimle birlikte yaşadığına inanıyor.







Çok uzun zamandır insanların merakını cezbetmeyi başaran uzaylılar sadece bilim kurgu hikayelerinin parçası değil. Tahmin ettiğinizden çok daha fazla insan uzayda bizim dışımızda akıllı canlılar olduğuna inanıyor. Hatta bazıları uzaylıların hiç de uzakta olmadıklarını, yanımızda yani Dünya'da yaşadıklarına inanıyor.



Araştırma firması Ipsos'un yaptığı ankete göre her 5 kişiden biri dünyadışı varlıkların dünyada gizlenmiş veya şekil değiştirmiş olarak yaşadıklarına inanıyor. Erkeklerin kadınlara göre bu düşünceye daha çok inandıkları görülüyor. Araştırmaya göre ankete katılan erkeklerin yüzde %22'si dünyadışı varlıkların Dünya'da olduklarını söylerken, kadınlar da bu oran yüzde 17.



Dünya'daki dünyadışı varlıklar fikrine gençler daha yakın görünüyor. 35 yaş altı katılımcıların yüzde 25'i bu fikre inandığını belirtirken, 35 - 54 yaş arasındaki katılımcılarda oran yüzde 16'ya düşüyor. 55 yaş üzerindekilerin Dünya'daki dünyadışı varlıklara inanların oranı ise sadece yüzde 11.



Ülkelere göre bakıldığında bu fikre en çok sahip çıkanlar Hintliler. Hintlerin yüzde 45'i dünyadışı varlıkların aramızda olduğunu düşünüyor. Ardından yüzde 42 ile Çinliler, yüzde 29 ile Japonlar ve yüzde 25 ile Güney Koreliler yer alıyor. Avrupa'da İtalyanların yüzde 25'inin bu fikre yakın olduğu görülürken ABD'de ise oran yüzde 24.