Dikkat! Ankara ve İstanbul'a kar geliyor...

Yurt geneli yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı, Marmara'da 4 ila 6 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde görülecek yağışların Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Trakya ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı, Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (30-60 km/s), Marmara'nın güneybatısında yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.



Kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısı



Yağışların, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani su baskını, sel, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (30-60 km/s), Çanakkale, Gökçeada ve Bozcaada çevrelerinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü ve artan sıcaklık nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



Bazı illerde hava durumu



Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İSTANBUL: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Silivri, Çatalca ve Hadımköy ilçeleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Boğaz çevreleri ile Anadolu Yakası karla karışık yağmurlu (6)

ANKARA: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı (7)

İZMİR: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (11)

ADANA: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (15)

ANTALYA: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (14)

SAMSUN: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı (13)

ERZURUM: Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. (2)

DİYARBAKIR: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. (10)



Bölgelerde hava durumu



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında karla karışık yağmur ve kar, doğusunda yağmur ve zamanla karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat), Çanakkale, Gökçeada ve Bozcaada çevrelerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Trakya'da buzlanma ve don bekleniyor.

EGE: Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege Kıyıları'nda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek. İç kesimlerde Lodos nedeniyle yaşanabilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKDENİZ: Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinde Isparta çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Çok bulutlu, doğusu ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, zamanla bölgenin kuzeydoğusu ile akşam saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda Lodos nedeniyle yaşanabilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BATI KARADENİZ: Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Bayburt ile iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü nedeniyle muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU ANADOLU: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar bölge genelinin yağışlı geçecek. Yağışların; Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Akşam saatlerine kadar Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek. Bölgenin kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü nedeniyle muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek.