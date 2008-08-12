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Yaşam

Dikkat, 36 saat elektrik yok

İstanbul'da bazı ilçelerde 16, 23 ve 30 Ağustos'ta 36'şar saat süreyle elektrik kesintisi yapılacak

12 Ağustos 2008 03:00

İstanbul'un Güngören ilçesinde 16 ve 23 Ağustos, Bahçelievler ilçesinde de 30 Ağustosta 36'şar saat süreyle elektrik kesintisi yapılacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Güngören İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 16 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00'den 17 Ağustos Pazar günü saat 24.00'e kadar Güngören Keresteciler Sitesi, Kirazlı, Sedir, Kayalar ve Camcıoğlu sokaklarına, 23 ve 24 Ağustosta yine aynı saatler arasında Akasya ve Akçay sokaklar, Savaş Caddesi, Eski Londra Asfaltı, Türksat, Avea ve civarına, 30 ve 31 Ağustosta da Bahçelievler Barbaros, Siyavuşpaşa ve Seray caddeleri, belediye, kaymakamlık, Alkan, Mine, Gümüş, Okul, Müge ve Volkan sokakları ile civarlarına elektrik verilemeyecek.

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