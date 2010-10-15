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Yaşam

Dikiz aynasındaki poşet patlayınca parmakları koptu

Zeytinburnu'nda bir öğrencinin otomobilin üzerinde bularak açmaya çalıştığı paketteki patlayıcı infilak etti.

15 Ekim 2010 03:00

T24 - Zeytinburnu'nda bir öğrencinin otomobilin üzerinde bularak açmaya çalıştığı paketteki patlayıcı infilak etti. Parmakları kopan öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Olay anı kameralara böyle kaydedildi - VIDEO

Alınan bilgiye göre, 9. sınıf öğrencisi Eyüp Yusuf A. (16), park halindeki 34 UJ 4115 plakalı otomobilin üzerinde gördüğü paketi açmaya çalıştı.

Bu sırada, içerisinde patlayıcı madde bulunan paketin infilak etmesi sonucu Eyüp Yusuf A'nın parmakları koptu.

Yaralı çocuk, ambulansla İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.


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