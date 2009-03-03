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Yaşam

Dikili'nin suyundan altın akıyor!

İzmir'in ilçesi Dikili'de sudan altın akıyor. Hem de dünyadaki örneklerinden kat kat fazla: Litrede 5 miligram.

03 Mart 2009 02:00

İzmir'in ilçesi Dikili'de sudan altın akıyor. Hem de dünyadaki örneklerinden kat kat fazla: Litrede 5 miligram.

Dikili Belediyesi'nin işlettiği jeotermal enerji kaynağından altın cevheri akıyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan incelemeye göre, Kaynarca bölgesindeki jeotermal su kuyularında bulunan suyun 1 litresinde 4.9 miligram altın bulunuyor.

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Yayman'ın haberine göre, uluslararası bilim çevrelerijeotermal akışkandan biyolojik yöntemlerle, siyanür kullanmadan altın elde edilebildiğini ortaya koyuyor. Kaynarca bölgesi Türkiye'nin en büyük jeotermal enerji sahalarından birisi olarak kabul ediliyor. Önceki deneyimler ABD ve Japonya'da, Dikili'dekine benzer gelişmelerin yaşandığını gösteriyor. ABD Nevada'da ve Japonya'da göllerden, denizden, jeotermal sahalardaki su kaynaklarından siyanür kullanmadan altın elde edildiğine ilişkin örnekler bulunuyor.

‘Ekonomiye kazandıracağız’

Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven gelişmeleri, "Demek ki, siyanür kullanmadan da altına ulaşılabiliyormuş" sözleriyle değerlendirdi. Özgüven, Kaynarca bölgesinde yer alan jeotermal kuyulardan aldıkları su örneklerini analiz ettirdiklerini belirterek, "Dikili'deki jeotermal kuyulardan altın çıkıyor. Bilim insanlarıyla görüşeceğiz ve Dikili'de, cazibe kaynağıyla ulaşılan altını ekonomimize kazandırmanın yollarını arayacağız" dedi.


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