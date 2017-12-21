Dikili'de yurt görevlisine cinsel istismar gözaltısı

DİKİLİ(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Dikili ilçesindeki bir özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda kalan 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen erkek görevli Ö.F. gözaltına alındı.

Dikili\'deki özel ortaöğretim yurdunda kalan bazı öğrencilerin ailelerinin, çocuklarının cinsel istismara uğradığıyla ilgili şikayeti üzerine, polis çalışma başlattı. Yurtta kalan 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen görevli Ö.F. bugün gözaltına alındı. Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen Ö.F. hakkındaki soruşturma ve işlemlerin sürdüğü belirtildi.