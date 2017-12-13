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Dikili'de Suriyeli 47 kaçak yakalandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 47 kişi, yakalandı

13 Aralık 2017 16:31

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 47 kişi, yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihleraltı Mahallesi\'ndeki Gülten Sitesi\'nde, yasa dışı yollardan Midilli Adası\'na geçmek isteyen kaçaklar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 47 Suriyeli, yakalandı. Suriyeliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edildi.

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