T24 LogoT24 Logo
Çevre

Dikili'de naylon ve plastik poşet kullanmak yasak

İzmir'in Dikili ilçesinde, naylon ve plastik poşet kullanımı belediye meclisinin aldığı kararla 15 Kasım'dan itibaren yasak olacak.

09 Ekim 2010 03:00

T24- İzmir'in Dikili ilçesinde, naylon ve plastik poşet kullanımı belediye meclisinin aldığı kararla 15 Kasımdan itibaren yasak olacak.


Dikili Belediye Meclisinin ekim ayı olağan toplantısında, belediye başkanlığı tarafından gündem dışı olarak verilen önerge ile ilçedeki iş yerlerinde alışveriş sonrası ürünlerin naylon poşet, plastik torba içerisinde müşteriye sunulmasına yasak getirilmesi,  kağıt torba ve kese kağıdı kullanımı zorunluluğu getirilmesine ilişkin teklif ele alındı.


Mecliste yapılan görüşmelerin ardından önerge oy birliği ile kabul edildi. İlçedeki tüm iş yerlerinde 15 Kasım itibariyle satılan malın naylon veya plastik poşet ile müşteriye sunulmasına yasak, kağıt torba ve kese kağıdı kullanımına zorunluluk getirilecek.


Önerge ile katı atıkların ayrıştırılarak toplanması da karara bağlandı. Buna göre, aynı tarihten itibaren ev ve iş yerleri, çöplerini organik katı atıklar, plastik ve metal ambalaj kutuları olarak ayrı ayrı çöp torbalarıyla teslim edecek.


Kararda, getirilen kurallara uymayanlara Kabahatler Kanunu çerçevesinde ceza uygulanacağı da hükme bağlandı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24