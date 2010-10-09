Dikili'de naylon ve plastik poşet kullanmak yasak

T24- İzmir'in Dikili ilçesinde, naylon ve plastik poşet kullanımı belediye meclisinin aldığı kararla 15 Kasımdan itibaren yasak olacak.





Dikili Belediye Meclisinin ekim ayı olağan toplantısında, belediye başkanlığı tarafından gündem dışı olarak verilen önerge ile ilçedeki iş yerlerinde alışveriş sonrası ürünlerin naylon poşet, plastik torba içerisinde müşteriye sunulmasına yasak getirilmesi, kağıt torba ve kese kağıdı kullanımı zorunluluğu getirilmesine ilişkin teklif ele alındı.





Mecliste yapılan görüşmelerin ardından önerge oy birliği ile kabul edildi. İlçedeki tüm iş yerlerinde 15 Kasım itibariyle satılan malın naylon veya plastik poşet ile müşteriye sunulmasına yasak, kağıt torba ve kese kağıdı kullanımına zorunluluk getirilecek.





Önerge ile katı atıkların ayrıştırılarak toplanması da karara bağlandı. Buna göre, aynı tarihten itibaren ev ve iş yerleri, çöplerini organik katı atıklar, plastik ve metal ambalaj kutuları olarak ayrı ayrı çöp torbalarıyla teslim edecek.





Kararda, getirilen kurallara uymayanlara Kabahatler Kanunu çerçevesinde ceza uygulanacağı da hükme bağlandı.





