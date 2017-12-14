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Dikili'de kaçaklar kayalıklarda mahsur kaldı

Oben ULU/DİKİLİ(İzmir), DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında bir grup kaçak, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçiş yapmak isterken, olumsuz hava koşulları nedeniyle üzerinde oldukları botun çarptığı kayalıklarda mahsur kaldı

14 Aralık 2017 15:02

Oben ULU/DİKİLİ(İzmir), DHA)- İZMİR\'in Dikili ilçesi açıklarında bir grup kaçak, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na yasa dışı geçiş yapmak isterken, olumsuz hava koşulları nedeniyle üzerinde oldukları botun çarptığı kayalıklarda mahsur kaldı. Sahil güvenlik ekipleri, 5 kişiyi kurtardı, diğer kaçaklar için çalışmalar sürüyor.
Midilli\'ye gitmek için Dikili açıklarından bu gece lastik botla denize açılan bir grup kaçak, bir süre sonra korkulu anlar yaşadı. Bademli Mahallesi açıkları Pisa Koyu karşısındaki Aya Nikola Kayalıkları\'na çarpan botun batmasıyla, kaçaklar, kayalıklara sığındı. Sahil güvenlik ekipleri, gelen ihbarla durumdan haberdar oldu. Bölgeye harekete eden sahil güvenlik botları ve helikopteri, kayalıktaki kaçakları tespit etti. Zorlu arazi şartları nedeniyle havanın aydınlanmasını bekleyen ekipler, kayalıklara helikopterle insani yardım ulaştırdı. İlk etapta kayalıklardan 4\'ü çocuk, 1\'i kadın, 5 kişi kurtarıldı. Kayalıktaki diğer kaçaklar için başlatılan kurtarma çalışması sürüyor.

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