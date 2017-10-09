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Dikili'de denizde 54 kaçak yakalandı

DİKİLİ(İzmir), (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesi, açıklarında yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 54 kaçak, sahil güvenlik tarafından yakalandı

09 Ekim 2017 22:41

DİKİLİ(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Dikili ilçesi, açıklarında yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 54 kaçak, sahil güvenlik tarafından yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren, Dikili Sahil Güevinlik Bot Komutanlığı ekipleri, bugün saat 13.10\'da, Madra Çayı önlerinde, bir grup kaçak olduğunu belirledi. Kıyıdan 3 mil açıktaki lastik bot, bölgeye gönderilen sahil güvenlik botu tarafından durduruldu. 50\'si Suriye, 4\'ü Eritre uyruklu toplam 54 kaçak sahil güvenlik botuna alınıp, kurtarıldı. 14\'ü kadın, 19\'u çocuk toplam 54 kaçak Dikili Sahil Güevinlik Bot Komutanlığı\'na getirildi. Burada insani yardım yapılan kaçaklar, daha sonra İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi.

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