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Dikili'de çocuk istismarına, taciz ve tecavüzlere 'dur' de eylemi

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Dikili İlçesi'nde, çocuk istismarına, taciz ve tecavüzlere karşı dikkat çekmek için protesto gösterisi ve basın açıklaması yapıldı

21 Ocak 2018 18:51

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nde, çocuk istismarına, taciz ve tecavüzlere karşı dikkat çekmek için protesto gösterisi ve basın açıklaması yapıldı.
Dikili Emek ve Demokrasi Platformu ile Veli-Der Bergama Şubesi tarafından düzenlenen ve her Cumartesi Dikili Atatürk Meydanı\'nda yapılması kararlaştırılan protesto gösterisinin üçüncü haftasında yine \'Çocuklarımızın Hayallerine Dokunma\', \'Çocuk Susar, Sen Susma\', \'İstismara Sessiz Kalma\' ve \'Tacize, Tecavüze Son\' yazılı pankartlar açıldı. Veli-Der Bergama Şube Temsilcisi Fikret Ali Parlas tarafından grup adına yapılan basın açıklamasında, şöyle dedi:
\"Dikili Özel Miyase Yılmaz Ortaöğretim Yurdunda ve ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan çocuk istismarını unutmamak, unutturmamak için her Cumartesi olduğu gibi bugün de buradayız. İstanbul Küçükçekmece\'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde, 2017 yılında sadece 5 ayda yaşları 18\'in altında 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasına rağmen herhangi bir işlem yapmayarak skandal yaratacak şekilde yaşananları gizleyen hastane yönetimini protesto etmek, çocuklarımızın çığlığına çığlık olmak, her türlü tacize ve tecavüze son demek için burada toplanmaya devam edeceğiz.\"
Basın açıklaması ardından bir süre oturma eylemi yapan grup, daha sonra dağıldı.

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