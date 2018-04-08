Dikili'de 'Cinsel taciz, tecavüz ve çocuk istismarına son' eylemleri sürdürülüyor

Oben ULU/DİKİLİ (Manisa), (DHA) - İZMİR\'in Dikili ilçesinde, cinsel taciz, tecavüz ve çocuk istismarına karşı Dikili Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde, cumartesi günleri yapılan eylemlerde 15\'inci haftaya gelindi. Eyleme Bergama Öğrenci Veli Derneği\'nce (Veli-Der) de destek verildi.

Dikili Emek ve Demokrasi Platformu tarafından cinsel taciz, tecavüz ve çocuk istismarına karşı Atatürk Meydanı\'nda, yaklaşık 4 ay önce başlatılan ve cumartesi günleri yapılan eylemlere dün de devam edildi. Meydanda toplanan yaklaşık 40 kişi, \'Çocuk susar sen susma\', \'İstismara sessiz kalma\', \'Tacize tecavüze son\' ve \'Çocuklarımızın hayallerine dokunma\' yazılı pankartları açtı. \'Çocuk istismarına son\' ve \'Karanlığa karşı omuz omuza\' sloganları atan grup üyeleri, oturma eylemi yaptı. Eyleme Bergama Veli-Der tarafından da destek verildi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Bergama Veli-Der Şube Temsilcisi Fikret Ali Parlas, \"Dikili\'de yaşanan istismar vakasına karşı 15 haftadır inatla nöbet tutuyoruz. Her yerde Dikili\'de olduğu gibi tepki gösterebilseydik bu olaylar yaşanmayabilir. Bu yüzden susmayacağız ve sesimizi duyurmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

Dikili Atatürk Meydanı\'nda toplanan grup üyeleri, basın açıklamasının ardından bir süre oturma eylemini sürdürüp, alandan ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Dikili\'nin İsmetpaşa Mahallesi\'ndeki özel ortaöğretim yurdunda kalan 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen temizlik görevlisi Ö.F.E., 21 Aralık 2017 tarihinde gözaltına alınmıştı. Poliste ve sevk edildiği adliyede suçunu itiraf eden Ö.F.E., tutuklanırken, söz konusu yurt da İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatılmıştı.



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