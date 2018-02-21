T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dikili'de 95 kaçak yakalandı, 3 organizatör aranıyor

İZMİR, (DHA)- İZMİR Dikili ilçesinde, yasa dışı olarak Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için bölgeye gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 95 kaçak göçmen yakalandı

21 Şubat 2018 15:48

İZMİR, (DHA)- İZMİR Dikili ilçesinde, yasa dışı olarak Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek için bölgeye gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 95 kaçak göçmen yakalandı.
Dikili\'nin Demirtaş Mahallesi\'nde yolda 29 Suriyeli, Bademli Mahallesi Çamlıgöl mevkii tatil kampındaki barakalarda ise çocuk ve kadınların da aralarında yer aldığı 46\'sı Suriye, 14\'ü Afganistan, 3\'ü Irak ve 3\'ü Angola uyruklu 66 kaçak yakalandı. Kaçak göçmenlerin, binecekleri teknenin motorunun arıza yapması üzerine geçişi iptal eden organizatörler tarafından barakalara yerleştirildiği ortaya çıktı. Kaçışı organize eden zanlıların O.K., A.K. ve Y.K. olduğu belirlendi. 3 şüphelinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Yakalanan 95 kaçak ise jandarmadaki işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHADikiliYunanistan Midilli AdasıDikili Demirtaş MahallesiSuriyeli Bademli MahallesiSuriyeAfganistanIrakAngolaKaçakKaçışıYakalananGöçMüdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24