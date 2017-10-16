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Dikili'de 53 kaçak, denizde yakalandı

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Dikili İlçesi'nden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 53 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

16 Ekim 2017 14:55

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nden Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na lastik botla yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 53 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil güvenlik ekipleri, bugün saat 05.00\'te, yasa dışı yollarla Midilli\'ye gitmeye çalışan kaçakların içinde bulunduğu lastik botu, Bademli Mahallesi açıklarında fark etti. Bota müdahale eden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Gana, Angola, Afganistan ve Suriye uyruklu 53 kaçağı yakaladı. Yakalanan kaçaklar, Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), kaçaklara insani yardım yaptı. Yakalananların, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edileceği belirtildi.

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