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Dikili'de 220 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeyi amaçlayan 220 kaçak, jandarma tarafından yakalandı

17 Mart 2018 14:35

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmeyi amaçlayan 220 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.
İzmir İl Jandarma ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili\'nin Bademli ve Çandarlı mahallelerinden yasa dışı yollardan Midilli Adası\'na gitme hazırlığındaki kaçaklar bulunduğunu öğrendi. Dün gece harekete geçen ekipler; Kabakum Mahallesi\'ndeki bir kamyonette, Bademli ve Çandarlı sahillerinde olmak üzere; 199\'u Suriyeli, 3\'ü Eritne, 4\'ü Afrika, 7\'si Angola, 5\'i Somali ve 2\'si Iraklı olmak üzere toplam 220 kaçağı yakaladı. Ayrıca bir de tekne motoru ele geçirildi.
Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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