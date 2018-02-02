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Dikili ve Menderes'te 93 kaçak yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ve Menderes ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçme hazırlığı yapan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 93 kaçak göçmen yakalandı

02 Şubat 2018 19:33

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Dikili ve Menderes ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçme hazırlığı yapan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 93 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili\'ye bağlı Bademli yakınlarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığında kaçaklar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, barakada saklanan 35\'i Suriye, 1\'i Afganistan uyruklu 36 kişi yakalandı. Çandarlı-Dikili yolu üzerinde ise jandarmanın \'Dur\' ihtarına uymayan sürücü, Esentepe Mahallesi\'nde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 29 Suriyeli ve 3 Güney Afrikalı kaçak yakalandı. Jandarmanın insan kaçakçılığının önüne geçmek için yaptığı çalışma kapsamında, aynı gün Menderes\'in Ahmetbeyli Mahallesi\'nde şüphe üzerine durdurulan araçta da 25 Suriyeli yakalandı. Aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu 93 kişi, sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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