Dikili ve Çeşme'de 160 Suriyeli kaçak yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı yollardan Yunansitan\'a geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 160 Suriyeli kaçak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı yollardan Yunansitan\'a geçme hazırlığı yapan kaçakların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İki ilçede yapılan baskınlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 160 Suriyeli yakalandı. Kaçaklarla birlikte 52 can yeleği ve 3 şişme bot ele geçirildi. Olayla ilgili insan kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen bir şüphelinin arandığı belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.