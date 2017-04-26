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Yaşam

Dikili ile Midillli arasında feribot seferleri başladı

Katamaranlar Midilli'den sabah saat 09.00'da, Dikili Limanı'ndan ise akşam saat 18.00'de hareket edecek

26 Nisan 2017 16:37

İzmir'in Dikili İlçesi'nden Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribot seferleri başladı. 25 Nisan'da başlayan turla gelen ilk turist kafilesi, Salı Pazarı'nda alışveriş yaptı.

Dikili Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Tosun'un girişimleri ile hayata geçirilen ve Bergama Ticaret Odası ile Bergama Belediyesi'nin de destek verdiği proje kapsamında her salı, Dikili ile Midilli limanları arasında karşılıklı deniz seferleri düzenlenecek. 

Seferler 30 dakika sürecek

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Başkan Tosun, sezon boyunca 10 bin turist beklediklerini, yıllardır yapılamayan turların yeniden başladığını, "Belediyemiz, Bergama Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası ile tekrar seferler başladı. Artık Midilli'den turist gelecek, Dikili'yi gezecek ve alışveriş yapacak. Ege'nin iki yakasının ticaretine, ekonomisine ve turizmine kardeş eli uzanacak. Bu sayede esnaf da kazanacak. Modern feribotlar ile 30 dakika sürecek seferlerle bizler, Midillili kardeşlerimizin, Midillili kardeşlerimiz de bizlerin konuğu olacak.

"Yeniden kurulan bu köprü ile Midilli'den Dikili'ye gezmeye gelen bir Midillili dostumuz kentimizi ve bölgemizi gezdikten, gördükten sonra evinin pazar alışverişini de Dikili pazarından yapabilecek. Bu da bölge esnafımızın ekonomik anlamda canlanmasına büyük katkı sağlayacak. Turlar turizmi de canlandıracak" dedi.

Dikili-Midilli seferleri her hafta Salı günleri gerçekleştirilecek. Katamaranlar Midilli'den sabah saat 09.00'da, Dikili Limanı'ndan ise akşam saat 18.00'de hareket edecek. Dikili-Midilli gidiş dönüş bileti Jalem Tur'un ofisinden ve internet sitesi üzerinden alınabilecek, bilet ücreti 32 Euro olacak.

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