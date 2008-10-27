Dikili CHP'de 'SHP' istifası

İzmir'in Dikili İlçesi CHP örgütünden 350 kişi SHP'li Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven'in yerel seçimlerde, CHP'den aday gösterileceği gerekçesiyle istifa etti.

CHP Dikili İlçe Başkanı Veli Karaman, Özgüven'in CHP'den aday gösterileceğini belirterek, "Arkadaşlarımız bu duruma tepki göstererk istifa etti. Genel Başkanımız da Özgüven'in aday gösterileceğini bize bildirdi" dedi. İlçe yönetiminin de istifaya hazırlandığı öğrenildi.



SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la anlaşmasının ardından, İzmir'in Dikili İlçesi'nin SHP'li Belediye Başkanı Osman Özgüven'in de CHP'den aday gösterilecek olması, ilçedeki CHP'lilerin tepkisine neden oldu. Dikili'de bu durumu protesto eden yaklaşık 350 kişi partilerinden istifa ettiğini açıkladı. CHP Dikili İlçe Başkanı Veli Karaman, CHP'lilerin Özgüven'i aralarında görecek olmaktan rahatsızlık duyarak istifa ettiğini söyledi. Özgüven'in başarılı bir belediye başkanı olmadığını öne süren Karaman, "Genel başkanımızla bu konuyu konuştum. Kendisi bana Özgüven'in CHP'den aday gösterileceğini söyledi. Karayalçın'ın Ankara adaylığının yanında Özgüven'in adaylığın şart koşulduğunu öğrendik. Örgütümüz Özgüven'i istemiyor. Önümüzdeki günlerde il yönetim kurulumuzla konuyu değerlendirip bir açıklama yapacağız" dedi.



Başkan Karaman, Dikili'nin sevilen isimlerinden Yüksel Uçar'ın kendi adayları olduğunu, bu konuyu CHP Genel Sekreteri Önder Sav'a da bildirdiklerini dile getirdi. Karaman ve yönetim kurulunun önümüzdeki günlerde CHP'den istifa etmeye hazırlandığı öğrenildi.



HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI



10 tona kadar su kullanımını ve belediye otobüslerini ücretsiz yapan, belediyeye ait sağlık merkezlerinde her türlü tahlili 1 YTL, röntgen çekimini de 5 YTL karşılığında sunan Dikili Belediye Başkanı Özgüven hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla dava açılmıştı.

