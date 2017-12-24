T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dikili Belediye Başkanı'na taciz suçlaması

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Dikili İlçe belediyesinde taşeron işçi olarak çalışan G

24 Aralık 2017 01:46

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Dikili İlçe belediyesinde taşeron işçi olarak çalışan G.K., Belediye Başkanı Mustafa Tosun\'un kendisini taciz ettiğini öne sürekek suç duyurusunda bulundu.
Çandarlı Mahallesi\'ndeki Dikili Belediyesi Kültürevi\'ndeki kafeteryada kasiyer olarak çalışan 24 yaşındaki G.K., geçen 17 Temmuz akşamı işyerinde Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Tosun\'un kendisini taciz ettiğini öne sürdü. G.K. kendisine sözlü ve fiziki tacizde bulunduğunu iddia ettiği Başkan Tosun hakkında, Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı\'na giderek suç duyurusunda bulundu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Tosun, 25 Aralık Pazartesi günü avukatlarının açıklama yapacağını belirterek \"İfade etmek isterim ki; bu bir siyasi kumpastır, algı operasyonudur. Olayın gerçek yüzünün yapılacak soruşturma sonucu ortaya çıkacağına inanıyorum\" dedi.
BAŞKA BİR ÇALIŞAN DA AYNI TARİHTE TACİZ İDDİASINDA BULUNMUŞTU
Dikili Belediyesi\'nde taşeron kadroda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Deniz Canpolat da Dikili Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Tosun\'un, 17 Temmuz günü belediyenin Çandarlı Ek Hizmet Binası\'ndaki odasında kendisine tacizde bulunduğunu öne sürerek şikayetçi olmuş, ancak bir süre sonra şikayetini geri çekmişti.
Canpolat, kardeşiyle birlikte 27 Kasım\'da işten çıkarılınca, avukatı aracılığıyla Belediye Başkanı Tosun hakkında Dikili Kaymakamlığı\'na, İzmir Valiliği\'ne ve İçişleri Bakanlığı\'na başvurup, yasal süreç başlatmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHADikiliBelediye Başkanı Mustafa TosunMahallesi Dikili Belediyesi KültüreviTemmuzBelediye Başkanı CHP Mustafa TosunBaşkan TosunCumhuriyet BaşsavcılığıKonuylaBaşkanı Mustafa TosunAralık PazartesiOlayınBAŞKA BİR

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24