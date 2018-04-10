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Dikili açıklarında 63 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 63 göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

10 Nisan 2018 15:06

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 63 göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil güvenlik ekipleri, dün saat 02.00 sıralarında bir grubun, yasa dışı yollardan lastik botla Dikili\'den Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmeye çalıştığını belirledi. Harekete geçen ekipler, kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botu, durdurdu. Bottaki 34\'ü çocuk, 12\'si kadın toplam 63 Suriyeli, sahil güvenlik botuna alındı. Kıyıya getirilen kaçak göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi.

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