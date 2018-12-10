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Dikili açıklarında 44 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN / DİKİLİ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Dikili ilçesinden lastik botla, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

10 Aralık 2018 14:09

Kadir ÖZEN / DİKİLİ (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Dikili ilçesinden lastik botla, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Dikili\'nin Madra Çayı önlerinde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botundaki görevliler, geçen cumartesi günü saat 21.00 sıralarında, içinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu lastik botu belirledi. Durdurulan lastik bottaki, 43\'ü Afganistan, 1\'i İran uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak göçmen yakalandı. 11\'i erkek, 12\'i kadın ve 21\'i çocuk olan 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.
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