Dikili açıklarında 36 kaçak kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında delinmiş ve batmak üzere bir lastik botta bulunan 3'ü çocuk, 5'i kadın yabancı uyruklu 36 kaçak, sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı. Sahil güvenlik eğer 10 dakika daha geç kalsaydı çoğu yüzme bilmeyen kaçaklar Ege'nin sularına gömülecekti.



Dikili ilçesinin Bademli Köyü'nün yaklaşık 4 mil açığında devriye gezen Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekibi, batmak üzere olan ve içinde çok sayıda kişinin bulunduğu lastik bot gördü. Delinmiş olduğu görülen bottaki 3'ü çocuk, 5'i kadın yabancı uyruklu 36 kişi kurtarıldı.



Karaya çıkarılarak güvenlik güçlerine teslim edilen 31 Filistin, 4 Burma ve 1 Afganistan uyruklunun Yunanistan'a kaçmak istedikleri belirlendi.



Tercüman aracılığıyla yapılan görüşmede kaçakların, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiklerini, lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalıştıklarını ve Midilli Adası açıklarında kendilerini yakalayan Yunan sahil güvenlik ekibi görevlilerinin botlarındaki motoru söktüğünü ve lastik botu delerek Türk karasularına bıraktığını ileri sürdükleri bildirildi.



Yabancı uyruklu kaçakların, işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edilecekleri açıklandı.



