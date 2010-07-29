-DİKEY GEÇİŞ SINAVI KONTENJANLARINA DÜZENLEME ANKARA (A.A) - 29.07.2010 - YÖK, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kontenjanlarının yeniden düzenlenmesini ve belirli ilkelere göre artırılmasını kararlaştırdı. Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında yapılan YÖK Genel Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda eğitim, mevzuat ve vakıf üniversiteleri koordinasyon komisyonlarının raporlarının ele alındığı belirtildi. YÖK'ün, Bakanlar Kurulu kontenjanından boş bulunan üyeliğine Prof. Dr. Yavuz Atar'ın seçildiği bildirildi. DGS kontenjanlarının yeniden düzenlenmesi ve belirli ilkelere göre artırılmasının kararlaştırıldığının duyurulduğu açıklamada, ''Belirlenen ilkelere göre kontenjanlar hesaplanarak, yayınlanacaktır. Adaylar 2010-2011 eğitim-öğretim yılında yeni DGS kontenjanlarına göre tercih yapacaklardır'' denildi. Temmuz ayında yapılan DGS'ye 120 bin öğrencinin başvurduğu ifade edildi. Üç vakıf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafından rektör adayı olarak YÖK'e önerilen adaylarla ilgili olarak olumlu görüş bildirilmesine karar verildiği ifade edildi. Bu üniversiteler ve rektör adayları şöyle: ''Bahçeşehir Üniversitesi Prof. Dr. Yılmaz Esmer Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Prof. Dr. Adnan Yüksel İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez.'' Ayrıca, devlet üniversitelerine ait 17, vakıf üniversitelerine ait 6 fakülteye dekan ataması yapıldığı da bildirildi.