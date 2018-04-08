T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dikey defile nefesleri kesti

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de bir AVM'nin duvarı podyuma dönüştürüldü ve 12 Türk model, 8 Alman akrobat model, dikey podyumda yürüyerek, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı

08 Nisan 2018 14:34

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de bir AVM\'nin duvarı podyuma dönüştürüldü ve 12 Türk model, 8 Alman akrobat model, dikey podyumda yürüyerek, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.
Bir AVM\'nin duvarına iki adet dikey, bir yatay podyum oluşturuldu. Organizasyonda 12 Türk model, 8 Alman Akrobat model görev aldı. Halatlara bağlı olarak dikey podyumda yürüyen ve akrobatik hareketler yapan mankenler, izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. 15.00 - 17.30 saatlerinde düzenlenen defilelerin ardından 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü son sınıf öğrencilerinin tasarladığı deri koleksiyonu, akrobat mankenler tarafından yağmur altında sunuldu. Mankenler gösterileri sırasında İzmirlilerden büyük alkış aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAAVMTürkAlmanBir AVMOrganizasyondaAlman AkrobatHalatlaraEylülGüzel Sanatlar Fakültesi TekstilModa Tasarım BölümüMankenlerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24