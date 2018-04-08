Dikey defile nefesleri kesti

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de bir AVM\'nin duvarı podyuma dönüştürüldü ve 12 Türk model, 8 Alman akrobat model, dikey podyumda yürüyerek, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

Bir AVM\'nin duvarına iki adet dikey, bir yatay podyum oluşturuldu. Organizasyonda 12 Türk model, 8 Alman Akrobat model görev aldı. Halatlara bağlı olarak dikey podyumda yürüyen ve akrobatik hareketler yapan mankenler, izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. 15.00 - 17.30 saatlerinde düzenlenen defilelerin ardından 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü son sınıf öğrencilerinin tasarladığı deri koleksiyonu, akrobat mankenler tarafından yağmur altında sunuldu. Mankenler gösterileri sırasında İzmirlilerden büyük alkış aldı.



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