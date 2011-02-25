ISPARTA - "Dikensiz gül bahçesi" söylemi gerçek oluyor. Laboratuvar ortamında yabani güllerden dikensiz gül üretildi.





Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Ziraat Fakültesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Canlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dikensiz gül üretimi konusunda yaklaşık bir yıldır laboratuvarda çalıştıklarını ve yabani güllerden dikensiz gül üretmeyi başardıklarını bildirdi.





Canlı, "Yabani güllerle gerçekleştirdiğimiz çalışmayı Isparta gülüne entegre edeceğiz. Amacımız, dünya parfüm firmalarına gül yağı esansı sunan Isparta gülünü dikensiz üretmek" dedi.

Dikensiz gül projesini Isparta gülü karakterine entegre etme çalışmasını sürdürdüklerini ifade den Canlı, bunu başarabildikleri takdirde gerçek amaçlarına ulaşmış olacaklarını kaydetti

Dikensiz gül üretiminin gülün rekoltesini etkilemeyeceğine değinen Canlı, sadece işçilik maliyetini düşüreceğini belirtti. Gül hasadı döneminde en büyük sorunun gül toplamada yaşandığını aktaran Canlı, dikensiz gül toplayan bir işçinin günlük topladığı gül miktarının artacağını bildirdi. (aa)



