Dikenli telli Filistin sergisi

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ATATÜRK Üniversitesi tarafından Erzurum\'daki bir AVM\'de düzenlenen, \'Uluslararası Kudüs Afiş Sergisi\'nin açılışında kurdele yerine dikenli tel kullanıldı.

Serginin açılışını Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı dikenli teli demir makasla keserek yaptı. Törene katılan davetliler dikenli telin ellerine batmaması için özen gösterdi. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, \'Uluslararası Kudüs Afiş Sergisi\'ne 20 ülkeden 112 afiş tasarımcısı katıldığını,16 ülkeden 55 tasarımcının afişlerinin yer aldığını anlatırken, \"Dikkatli bakılırsa aslında içinde barındırdığı kutsala dair muhteva ile Kudüs gerçek barışın huzurun simgesidir. Ancak çeşitli oyunlarla bu barış bozulmaya çalışılmaktadır. Asıl hedef; Müslüman dünyasıdır. Kudüs üzerinde hedef alınan islam dünyası buna hiç bir zaman müsade etmeyecek, fırsat vermeyecek\" diye konuştu.

Proje yönetmenlerinden Orhan Ardahanlı ise, uluslarası jüri tarafından seçilen 55 afişin 3 gün boyunca sergileneceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Cumhurbaşkanımızın Kudüs\'le ilgili bir takım görüşleri vardı. Biz de bu görüşlerden yola çıktık. \'Afiş tasarımıcısı olarak neler yapabiliriz?\' dedik. Bizim de kendi duygularımız var. Şiir yazamıyoruz, resim yapamıyoruz ama afiş tasarlayabiliyoruz. Bu anlamda bizim gibi düşünen dünyada bir sürü insanın varlığına şahit olduk. Biz sadece bunları örgütleyip bir araya getirip gerçek barışın sanatçılar tarafından nasıl ne şekilde yorumlandığını bir şekilde göstermek kaldı. Bunu da Atatürk Üniversitesi ile beraber gerçekleştirdik.\"



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