'Dikenli teller taklit'

Seksi şarkıcının ‘Russian Roulette’ adlı single albümü raflarda yerini alırken Amerikan Güreşi Federasyonu (ECW) eski yöneticisi Paul Heyman, kendisinin 1998 yılında çıkardığı ‘ECW Extreme Music’ albüm kapağıyla aynı olduğunu söyledi.Albüm kapağı için soyunup dikenli tellerle vücudunun sarıldığını söyleyen Heyman, Rihanna’nın da albümde kendisi gibi çıplak vücudunun tellerle sarıldığını ve sağ kolunu havaya kaldırdığını dile getirdi.