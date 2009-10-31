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'Dikenli teller taklit'

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’nın albümü için verdiği dikenli telli pozlar başına dert oldu.

31 Ekim 2009 02:00

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’nın albümü için verdiği dikenli telli pozlar başına dert oldu.

Seksi şarkıcının ‘Russian Roulette’ adlı single albümü raflarda yerini alırken Amerikan Güreşi Federasyonu (ECW) eski yöneticisi Paul Heyman, kendisinin 1998 yılında çıkardığı ‘ECW Extreme Music’ albüm kapağıyla aynı olduğunu söyledi.



Albüm kapağı için soyunup dikenli tellerle vücudunun sarıldığını söyleyen Heyman, Rihanna’nın da albümde kendisi gibi çıplak vücudunun tellerle sarıldığını ve sağ kolunu havaya kaldırdığını dile getirdi.

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