-Diken: ''Vicdanımızla ve dosyaya göre hareket ederiz'' İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - ''Balyoz Planı'' davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, davanın tutuklu sanığı Tümamiral Cem Gürdeniz'in eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşener'in Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yayımladığı mesajdan bir bölüm okuması üzerine, ''Devlet protokolündeki birinin 'anlayamıyoruz, olmuyor, gitmiyor' tarzındaki açıklamaları adil yargılamayı etkileme çabasıdır. Biz vicdanımızla ve dosya kapsamına göre hareket ederiz'' dedi. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasında söz alan tutuklu sanık Tümamiral Cem Gürdeniz, ''Türk halkının iftira dolu, yalan ve sahte haberleri yayımlayan medya terörü ile karşı karşıya olduğunu'' savunarak, ''Bu tip davaların hukuksuzluğunun somut bir delili, siyasi tarihimize 29 Temmuz istifaları olarak geçmiştir. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının toplu istifaları, batı demokrasilerinde hükümetleri sarsacak çapta bir vakadır'' diye konuştu. Savunmasında eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşaner'in Türk Silahlı Kuvvetlerine yayımladığı mesajın ''Tutuklamaların evrensel hukuk kaidelerine, hakka, adalete ve vicdani değerlere uygun olarak yapıldığını kabul etmek birçok hukukçunun da ifade ettiği gibi mümkün değildir'' bölümünü okuyan Gürdeniz, şöyle devam etti: ''Bu sözleri söyleyen sıradan bir devlet memuru değildir. Devlet protokolünün 4'üncü sırasında bulunan anayasal bir kurum olan TSK'nın başıdır. Eğer bir toplumda hukuk ve adalet sistemi güvenilirliğini, tarafsızlığını yitirir ve bir Genelkurmay Başkanı ile 3 kuvvet komutanı bu durumun yarattığı karanlık tablo karşısında istifa etmek zorunda kalırsa hak arayanlar bundan sonra ne yapabilirler?'' -Başkan Ömer Diken'in sözleri- Gürdeniz'in konuşmasının ardından ''Mahkeme, kesinlikle kimseden talimat almaz'' diyen Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, Gürdeniz'in mahkemeyi zan altında bırakacak açıklamalar yaptığını söyledi. Diken, ''Adil yargılamanın nasıl etki altına alınmak istendiğini kendiniz okudunuz. Adil yargılamaya müdahale, protokoldeki birinin mahkemenin kararları karşısında söylediği sözlerdir'' diye konuştu. Sanık avukatlarından Ahmet Keskin de mahkeme başkanının sanıkları mazur görmesini istedi. Diken, Koşaner'in mesajının bir bölümünün okumasını anımsatarak, ''İdari makamda bulunan birinin yargılama kararları konusundaki beyanını sanık Gürdeniz okudu. Devlet protokolündeki birinin 'anlayamıyoruz, olmuyor, gitmiyor' tarzındaki açıklamaları adil yargılamayı etkileme çabasıdır. Biz vicdanımızla ve dosya kapsamına göre hareket ederiz. Bizi kimse etkileyemez. Protokoldeki birinin değil Türkiye Cumhuriyeti'nde kim ne açıklama yaparsa yapsın bizi ilgilendirmez. Mahkeme heyetinde herkesin bir oyu var'' şeklinde konuştu. Duruşmada, taleplerin alınmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi. Tutuklu sanık emekli Albay Cemal Temizöz, sahte belgelere dayanılarak ''İstanbul operasyon komutanı'' olarak görevlendirildiğinin iddia edildiğini belirterek, ''Hayatımda hiçbir zaman İstanbul'da görev yapmadım. Neden operasyon komutanı olayım? Sahte 11 No'lu CD'de kilit görevlere atanacak personel listesinde adım var. Gölcük'te çıkan belgelerde ise bu listeyi hazırlayanlardan biri olarak yazılmışım'' dedi. Temizöz, savunmasının ardından çapraz sorgusu sırasında mahkeme heyetinin kendisine soru sormaması üzerine ''Soru yok mu?'' dedi. Başkan Diken de soru sorma beklentisinin ''Ergenekon'' davalarına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinden kaynaklandığını ifade ederek, her mahkemenin farklı olduğunu dile getirdi. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.